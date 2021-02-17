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Послание российского пилота пассажирам посреди рейса спровоцировало споры в сети 

Lenta.ru 1 час назад
Пилот российской авиакомпании передал послание пассажирам во время рейса в День всех влюбленных, 14 февраля, и спровоцировал споры в сети. Ролик из кабины командира воздушного судна опубликовала в своем TikTok работающая с ним стюардесса.
На видео член экипажа зачитывает путешественникам, находящимся в самолете, сообщения, переданные от их возлюбленных. «У нас срочное сообщение с земли. Зачитаем! Дорогая Людмила, кресло 15А, Кирилл просил передать, что очень вас любит и с нетерпением ждет встречи», — произносит пилот по громкой связи.
После этого сотрудник авиакомпании передает еще несколько посланий туристам на борту самолета от их близких, затем видео обрывается.
Посмотрев ролик, некоторые пользователи сети раскритиковали действия командира. «Как по мне, то это несерьезно для пилотов. Ваша задача — обеспечивать безопасность пассажиров, а не развлекать их», «Разве, согласно правилам, можно засорять эфир подобной информацией?», «Не понимаю, зачем отвлекать пилотов на эту ерунду», — возмутились они.
Тем не менее, нашлись и те, кого растрогало видео. «Это прекрасно!», «Как же классно, а видео из салона нет? Хотелось бы посмотреть на реакцию людей», «Как это трогательно и мило», — восхищались подписчики.
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