Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи 

Житель Сочи попробовал свежевыпавший снег на горнолыжном курорте и удивил пользователей сети. Видеозапись дегустации опубликована в Instagram -аккаунте @krasnodar_kray, рассказывающем о событиях Краснодарского края.

На курорте Красная Поляна посетитель ради развлечения записал видео, как он с бокалом вина в руке ест на завтрак снег ложкой. «Свежий, идеальной кондиции!», — комментирует россиянин. «К черту этикет!», — добавляет он и зарывается головой в сугроб. «Нынче в Красной Поляне подают отличный снег», — так автор подписал свою публикацию.

В комментариях к ролику пользователи оценили задумку автора. «Человек отдыхает на курорте по системе all inclusive. Везет!», «Поднял настроение!», «Улыбнуло!», «Приятного», «Высокая кухня», «Ну свежий он вкусный, спорить не буду. Уже лет 12 не ела снег!» — написали они.

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