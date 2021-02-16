Ещё
Далее:
Читайте также:

Стюардесса рассказала правду об изменах на работе 

Lenta.ru 3 часа назад
Стюардесса рассказала правду об изменах на работе
Фото: Lenta.ru
Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в соцсетях благодаря историям о своей работе, рассказала правду об изменах пилотов и бортпроводниц. Своими наблюдениями член экипажа поделилась на видео, опубликованном в TikTok.
Так, отвечая на вопрос про измены, бортпроводница рассказала, что сотрудники авиакомпании действительно часто бывают неверны своим партнерам.

«Если вы видите, что кто-то снимает обручальное кольцо перед работой, лучше сразу бегите», — добавила она.

Кроме того, девушка заверила, что авиационная индустрия является проверкой для отношений — по ее словам, эта работа может либо укрепить эмоциональную связь, либо окончательно разрушить ее.
Многие подписчики были удивлены словам Камалани, а некоторые начали делиться своими историями.

«Мой дядя работает пилотом и летает только в Токио. Мы были в шоке, когда узнали, что у него другая семья в Японии и даже двое детей», — рассказала одна пользовательница. «Моя сестра работала стюардессой в течение пяти лет и спала с двумя женатыми пилотами одновременно. Лишь немногие остаются верны своим супругам в этой индустрии», — высказалась другая комментаторша.

Видео дня. Удивительные дома, спрятанные от людей
Последние новости
Лавров ответил на подозрения США по поводу «Спутника V» Лавров ответил на подозрения США по поводу «Спутника V» Россия отказалась освобождать Навального по требованию Евросоюза Россия отказалась освобождать Навального по требованию Евросоюза Россия отреагировала на сообщения об убийстве бойцов ЧВК Вагнера в ЦАР Россия отреагировала на сообщения об убийстве бойцов ЧВК Вагнера в ЦАР
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи
00:25
Россиянин продегустировал свежий снег в Сочи
Новости путешествий
На что имеет право пассажир поезда
04:25
На что имеет право пассажир поезда
Лайфхаки
Мощный шторм в Сочи засняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи засняли на видео
Новости путешествий
Удивительные дома, спрятанные от людей
10:49
Удивительные дома, спрятанные от людей
Заграница
Опубликована видеозапись землетрясения в Армении
00:24
Опубликована видеозапись землетрясения в Армении
Новости путешествий
Аэропорт «Домодедово» переполнен сотнями пассажиров
00:06
Аэропорт «Домодедово» переполнен сотнями пассажиров
Новости путешествий
Тайные места в известных достопримечательностях мира
10:03
Тайные места в известных достопримечательностях мира
Заграница
Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео
00:12
Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео
Новости путешествий
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
00:13
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
Новости путешествий
Заброшенные города России
08:48
Заброшенные города России
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение