Стюардесса рассказала правду об изменах на работе 

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани (Kat Kamalani), прославившаяся в соцсетях благодаря историям о своей работе, рассказала правду об изменах пилотов и бортпроводниц. Своими наблюдениями член экипажа поделилась на видео, опубликованном в TikTok

Так, отвечая на вопрос про измены, бортпроводница рассказала, что сотрудники авиакомпании действительно часто бывают неверны своим партнерам.

«Если вы видите, что кто-то снимает обручальное кольцо перед работой, лучше сразу бегите», — добавила она.

Кроме того, девушка заверила, что авиационная индустрия является проверкой для отношений — по ее словам, эта работа может либо укрепить эмоциональную связь, либо окончательно разрушить ее.

Многие подписчики были удивлены словам Камалани, а некоторые начали делиться своими историями.