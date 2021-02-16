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Россиянка рассказала о необычных привычках турков 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка рассказала о необычных привычках турков
Фото: Lenta.ru
Российская туристка, много раз путешествующая по Турции, назвала самые необычные особенности местных жителей, к которым невозможно привыкнуть. Про них она подробно рассказала в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, в первую очередь, автор заметила, что турки любят громко ругаться.

«Заходишь в пекарню, а клиент громко ворчит на кассира. Идешь на пляж, а там супруги выясняют отношения», — удивилась россиянка.

Однако позже местные жители объяснили, что во всем виноват турецкий язык — со стороны характерное произношение кажется агрессивным, а громкая речь является национальной особенностью.
Также туристка заметила отсутствие в супермаркетах камер хранения и охранников. По ее словам, никто в Турции не будет проверять, в этом ли магазине вы купили продукты или принесли их с собой. Россиянка подчеркнула, что в стране чувствуется доверие граждан друг к другу — очень часто в продуктовых магазинах часть товара выставляется перед входом, где никто не смотрит за ним.
Кроме того, блогерша отметила, что ей трудно привыкнуть к тому, что в Турции надо торговаться. По ее словам, если у товара есть ценник, написанный от руки, это не считается официальной ценой.

«Местные мне сказали, чтобы я всегда торговалась в аптеках, парикмахерских, ремонтных мастерских», — поделилась путешественница.

Помимо прочего, автор заметки рассказала, как трудно в осенний и зимний сезон найти летнюю одежду в магазинах, при том что температура в декабре позволяет купаться в море.

«В этом году я прилетела в Турцию в начале ноября. На улице было плюс 30. Но в торговом центре я обнаружила, что в магазинах продают свитера, джинсы, сапоги и куртки», — пояснила россиянка.

Наконец, девушка поделилась, что в Турции трудно купить свежесрезанные цветы, в отличие от искусственных или растений в горшках. Также блогер добавила, что постоянно путается с нумерацией этажей в зданиях, поскольку «нулевой» этаж — это первый, а в некоторых домах первый этаж называют «минус первым».
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