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Крым начал готовиться к курортному сезону 

РИА Новости 3 часа назад
Крым начал готовиться к курортному сезону
Фото: depositphotos.com
Крым начал подготовку к весенне-летнему сезону, для этого разработан комплексный план мероприятий, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
По его словам, основная задача всех вовлеченных административных и бизнес-структур — безопасность.

"Мы понимаем, что ограничительные мероприятия, дезинфекция, социальная дистанция, соблюдение масочного режима — с нами, по крайней мере, на некоторое время. И надеемся, что эти требования будут смягчаться", — сказал Волченко.

В план подготовки к курортному сезону вошли 140 мероприятий, в том числе улучшение качества мобильной связи и транспортной доступности к достопримечательностям. Согласно документу, пляжи должны быть полностью подготовлены к приезду отдыхающих до 1 июня.

"Работы много, но сезон должен быть очень удачным", — отметил министр.

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Новости путешествий , Вадим Волченко
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