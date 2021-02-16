Крым начал готовиться к курортному сезону 

Крым начал подготовку к весенне-летнему сезону, для этого разработан комплексный план мероприятий, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко

По его словам, основная задача всех вовлеченных административных и бизнес-структур — безопасность.

"Мы понимаем, что ограничительные мероприятия, дезинфекция, социальная дистанция, соблюдение масочного режима — с нами, по крайней мере, на некоторое время. И надеемся, что эти требования будут смягчаться", — сказал Волченко.

В план подготовки к курортному сезону вошли 140 мероприятий, в том числе улучшение качества мобильной связи и транспортной доступности к достопримечательностям. Согласно документу, пляжи должны быть полностью подготовлены к приезду отдыхающих до 1 июня.