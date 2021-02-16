Названо лучшее туристическое направление Европы 2021 года 

Все новости на карте

Португальский город Брага стал лучшим направлением для путешествий по Европе в 2021 году, сообщает "ЕвроПульс".

Он оказался первым в рейтинге, который ежегодно составляет туристический портал European Destinations по итогам пользовательского голосования. В нем приняли участие больше 600 тысяч человек из 192 стран.

Брага, которую называют "португальским Римом", была отмечена за внимание к архитектурным памятникам, высокий уровень жизни, самобытную кухню и заботу об окружающей среде.

Итальянская столица (она на втором месте), по мнению составителей рейтинга, особенно подойдет для отдыха путешешественникам, желающим "прикоснуться к европейской истории", и влюбленным.

На третьей строчке в рейтинге хорватский Цавтат, который может предложить гостям "простые радости": прогулки по красивому центру, солнце, море и вкусную кухню.

В десятку вошли также Флоренция, румынский Сибиу, Париж, греческий остров Кефалиния, черногорский Котор, словенская Долина Соча и Канарские острова.

В прошлом году лучшим туристическим направлением был назван французский город Кольмар.