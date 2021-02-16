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Названо лучшее туристическое направление Европы 2021 года 

РИА Новости 3 часа назад
Названо лучшее туристическое направление Европы 2021 года
Фото: depositphotos.com
Португальский город Брага стал лучшим направлением для путешествий по Европе в 2021 году, сообщает "ЕвроПульс".
Он оказался первым в рейтинге, который ежегодно составляет туристический портал European Destinations по итогам пользовательского голосования. В нем приняли участие больше 600 тысяч человек из 192 стран.
Брага, которую называют "португальским Римом", была отмечена за внимание к архитектурным памятникам, высокий уровень жизни, самобытную кухню и заботу об окружающей среде.
Итальянская столица (она на втором месте), по мнению составителей рейтинга, особенно подойдет для отдыха путешешественникам, желающим "прикоснуться к европейской истории", и влюбленным.
На третьей строчке в рейтинге хорватский Цавтат, который может предложить гостям "простые радости": прогулки по красивому центру, солнце, море и вкусную кухню.
В десятку вошли также Флоренция, румынский Сибиу, Париж, греческий остров Кефалиния, черногорский Котор, словенская Долина Соча и Канарские острова.
В прошлом году лучшим туристическим направлением был назван французский город Кольмар.
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