Стюардесса положила одну вещь в ручную кладь и насмешила Сеть 

Стюардесса авиакомпании American Airlines упаковала только один предмет в ручную кладь перед перелетом и насмешила пользователей сети. Ролик из путешествия девушка опубликовала в своем TikTok -аккаунте.

Бортпроводница пояснила, что зачастую ей приходится класть очень странные вещи в свой багаж. Так, например, однажды девушке нужно было перевезти кухонный миксер на другой конец страны, и она упаковала в сумку только его.

На видео сотрудница перевозчика показала, что прибор занимает практически весь чемодан.

«Когда я шла по аэропорту, я смеялась сама над собой, потому что никто не знал о моем маленьком секрете», — поделилась бортпроводница.

Подписчики посмеялись над поступком стюардессы.