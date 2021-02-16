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Стюардесса положила одну вещь в ручную кладь и насмешила Сеть 

Lenta.ru 23 минуты назад
Стюардесса авиакомпании American Airlines упаковала только один предмет в ручную кладь перед перелетом и насмешила пользователей сети. Ролик из путешествия девушка опубликовала в своем TikTok-аккаунте.
Бортпроводница пояснила, что зачастую ей приходится класть очень странные вещи в свой багаж. Так, например, однажды девушке нужно было перевезти кухонный миксер на другой конец страны, и она упаковала в сумку только его.
На видео сотрудница перевозчика показала, что прибор занимает практически весь чемодан.

«Когда я шла по аэропорту, я смеялась сама над собой, потому что никто не знал о моем маленьком секрете», — поделилась бортпроводница.

Подписчики посмеялись над поступком стюардессы.

«Не знаю почему, но это видео сделало меня очень счастливым», «Хахаха, ты такая смешная», «Я смеюсь на весь дом, обожаю твои видео», «Я сотрудник компании, которая производит эти миксеры. Только что показал это своему боссу хаха», «Как забавно! Мне вот однажды пришлось упаковать в ручную кладь надувной матрас и хлеб», — писали они в комментариях.

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Новости путешествий , Видео
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