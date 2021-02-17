Россияне назвали раздражающие качества туристов-соотечественников

Российские туристы перечислили самые раздражающие качества соотечественников, путешествующих с ними в одном транспорте. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», результаты которого появились в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Так, чаще всего россияне (27 процентов) отмечали тех, от кого плохо пахнет, а также тех, кто находится в алкогольном опьянении во время поездки (21 процент голосов).

Кроме того, среди самых неприятных туристов респонденты назвали попутчиков, которые смотрят видео или слушают музыку без наушников. Против этой категории путешественников проголосовали 16 процентов опрошенных.

Вдобавок к неприятным пассажирам россияне причислили любителей поскандалить, путешественников с маленькими детьми, а также тех, кто громко разговаривает или трогает соседей.

Аналитики также выяснили, что 16 процентам респондентов постоянно попадаются неприятные попутчики, а 36 процентов опрошенных встречают их редко. При этом 12 процентов россиян заверили, что никогда не сталкивались с раздражающими их категориями пассажиров.