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Повар московского хостела раскрыла реальный состав популярного у туристов блюда 

Lenta.ru 7 часов назад
Повар московского хостела раскрыла реальный состав омлета
Фото: Unsplash
Россиянка, проработавшая поваром в московском хостеле, раскрыла реальный состав популярного блюда, которое часто готовятся для приезжих туристов. Наблюдениями сотрудницы заведения поделилась в своем блоге на «Яндекс. Дзен» ее подруга, которая увлекается путешествиями.
Как рассказала девушка, во время прохождения практики в столичном объекте размещения она неоднократно забывала солить еду и несколько раз оставляла сгорающие тосты на сковороде. При этом самым большим удивлением для сотрудницы было приготовление омлета.
По ее словам, чтобы не подвергать постояльцев риску, это блюдо готовят из яичного полуфабриката, который называется меланж. «Еще в школе на уроках биологии нас учили, что недоваренные и сырые яйца могут вызвать сальмонеллез, болезнь, опасную для жизни. Такие риски ни одно заведение взять на себя не захочет, поэтому и был придуман меланж», — пояснила автор заметки.
Она уточнила, что меланжем называется смесь из желтков и белков с сахаром, солью и глицерином, которые хорошо перемешивают и пастеризуют. По ее словам, этот продукт широко используется в производстве, например, в пекарнях, а также постепенно приходит и в гостиничное дело.
Повар отметила, что на вкус смесь получается «гадкой» и не похожей на обычный омлет. «Настоящие, свежие яйца гораздо, гораздо вкуснее», — пояснила она и добавила, что попробовать меланж можно самим, поскольку эта смесь продается во многих крупных сетевых магазинах.
В феврале россиянка, путешествующая в одиночку, поселилась в московском отеле в центре города и рассказала об одной странности. По словам туристки, при планировании поездки в столицу она выбирала отдельный номер в хорошем отеле, расположенном именно в том районе, где можно погулять. Девушка забронировала подходящий вариант и удивилась отсутствию окон в номерах.
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