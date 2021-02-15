Мощный шторм в Сочи попал на видео и восхитил россиян 

В сети появилась видеозапись мощного шторма, обрушившегося на Сочи в минувшие выходные. Ролик, снятый очевидцами, был опубликован в Instagram -аккаунте @sochi.24, освещающем жизнь на Кубани, и вызвал восхищение среди российских пользователей соцсети.

На кадры записи попало морское побережье — видно, как над землей сгустились грозовые тучи, дует ветер и бьют сильные волны. «Страшная красота в Сочи», — говорится в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию и выразили свое восхищение увиденным в комментариях. «Сила стихии», «Тот случай, когда страшно красиво», «Прям чувствуется мощь моря», «Дух захватывает! Красиво очень», «Невероятная красота», «Какое небо!», «Вау, зловещая красота», «Такой красоты и у нас хватает, иногда даже со смерчем», «Миллион лайков. Ради таких моментов мы живем. Аж сердце замирает…», «Так красиво, что аж сердце стало биться сильнее», — писали они.

Непогода на курорте началась на выходных — произошел резкий скачок температур, выпало большое количество осадков. Из-за штормового ветра были отменены десятки самолетов.