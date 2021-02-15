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Вылетевший в Минеральные Воды самолет вернулся в Москву 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Летевший из Москвы в Минеральные Воды самолет вернулся в аэропорт вылета
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" Москва — Минеральные Воды вернулся в аэропорт вылета после срабатывания индикации системы автоматического регулирования давления, сел штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Пятнадцатого февраля на рейсе UT373 Москва — Минеральные Воды сработала индикация системы автоматического регулирования давления. Для безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме в 13.06 местного времени. С пассажирами и экипажем все в порядке", — сказала собеседница агентства.
Согласно правилам, авиакомпания меняет борт, который вылетит в ближайшее время.
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Новости путешествий , ЮТэйр , РИА Новости
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