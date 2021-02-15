Летевший из Москвы в Минеральные Воды самолет вернулся в аэропорт вылета

"Пятнадцатого февраля на рейсе UT373 Москва — Минеральные Воды сработала индикация системы автоматического регулирования давления. Для безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме в 13.06 местного времени. С пассажирами и экипажем все в порядке", — сказала собеседница агентства.

Согласно правилам, авиакомпания меняет борт, который вылетит в ближайшее время.