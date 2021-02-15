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Туристка выяснила у жителя Турции поразившие его явления в жизни россиян 

Lenta.ru 5 часов назад
Туристка выяснила у турка поразившие его явления в жизни россиян
Фото: Lenta.ru
Российская туристка выяснила у знакомого жителя Турции, впервые побывавшего в России, какие явления больше всего поразили его в жизни россиян. Об этом она рассказала в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественница уточнила, что городом, который посетил турок, стал Санкт-Петербург, где в январе в это время стояли сильные морозы и дули мощные северные ветры. Таким образом, в первую очередь, южанина поразили русские холода и кроме того, внешняя излишняя серьезность и хмурые лица россиян.
Не меньше иностранца удивили «боевые бабушки» в метрополитене, которые, несмотря на свою внешнюю хрупкость, бойко передвигались по подземке с большими сумками, «отталкивая локтями всех претендующих на сидячие места». «Он тогда сказал: "Нигде не видел таких сильных и активных бабушек. Как они поднимают эти тюки?!"» — говорится в материале.
Кроме того, настоящим открытием для приезжего из Турции стала русская кухня: он заявил, что она совсем не похожа на турецкую, назвал ее необычной, но вкусной, особенно отметив борщ и пельмени. Наконец, туриста поразила русская закалка — сам он с удовольствием попарился в бане, однако выходить после этого на снег категорически отказался, сказав, что ему «холодно и страшно».
«Итогом всех его впечатлений от первой поездки стала фраза: "Россия — удивительнейшая страна, кажется, не хватит жизни, чтобы всю ее познать. Очень хочу вернуться сюда снова!"» — заметила блогерша.
12 февраля сообщалось, что российский турист, побывавший в Турции, пообщался с местными жителями и выяснил, что их удивляло в привычках, нормах жизни и поведении людей при первой поездке в Россию. Так, один из собеседников путешественника рассказал, что для него стала неожиданностью склонность некоторых русских использовать мигалки для того, чтобы объехать пробки на дорогах. Он также признался, что таких пробок, как в Москве, в своей родной Анталье никогда не видел.
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