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Россиянка сравнила стоимость отдыха в Сочи и Турции 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянка сравнила стоимость отдыха в Сочи и Турции
Фото: Lenta.ru
Россиянка, временно проживающая в Турции, сравнила стоимость отдыха в российском курортном городе Сочи и турецкой Антальи и назвала самый дешевый из них. Своими выводами девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, в первую очередь, путешественница проанализировала цены в ресторанах: по ее подсчетам, блюда в Сочи обойдутся на 73,5 процента дороже, чем в Турции, зато алкоголь — дешевле. Кроме того, согласно ее наблюдениям, в Анталье ниже и стоимость продуктов на рынках (на 5,8 процента).
Сравнивая цены на транспорт, девушка отметила, что в этой статье расходов по всем пунктам выигрывает Сочи. «В Анталье дорогой бензин, высокие цены на такси. Поэтому даже в аэропорт я всегда заказываю трансфер онлайн, а не звоню в официальную службу такси. Личные автомобили в Турцию всегда перегоняли из России через Грузию. Покупать их на месте очень дорого», — пояснила она.
Вдобавок, россиянка включила в отчет аренду квартиры, коммунальные услуги и покупку одежды. Подводя итог, туристка отметила, что практически все проанализированные ей пункты, включая аренду жилья, питание в кафе и продовольственные товары, в Турции стоят ниже. Таким образом, и отдых в Антальи обойдется дешевле.
Ранее в феврале эксперты сравнили стоимость проживания в отелях Турции и Сочи и пришли к выводы, что наиболее доступные недельные туры по системе «все включено» на даты конца февраля предлагают турецкие курорты, в частности — отели турецкой Антальи. В некоторых турецких отелях категории «пять звезд» можно забронировать турпакеты с системой ultra all inclusive за 54–65 тысяч рублей на двоих в неделю.
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