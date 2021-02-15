Стюардесса раскрыла способ вернуть невозвратный билет 

Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, раскрыла способы вернуть деньги за авиабилет, купленный по невозвратному тарифу. Соответствующей информацией она поделилась в своем Instagram -аккаунте.

В первую очередь бортпроводница перечислила причины, по которым авиакомпания, как правило, должна вернуть пассажиру потраченные средства. Так, речь идет о болезни путешественника, а также нездоровье или смерти члена его семьи, которые осуществляют совместный перелет. Вдобавок речь может идти о неисполнении или ненадлежащем исполнении перевозчиком обязательств по договору.

Для того, чтобы возместить потраченную сумму, блогерша рекомендует, в частности, до отправки рейса уведомить авиакомпанию о невозможности совершить перелет, затем отправить письмо с соответствующим содержанием на e-mail и позвонить на «горячую линию».

Впоследствии туристу также следует собрать все «доказательства» и зафиксировать факты — к примеру, обратиться к врачу и получить справку, желательно, с подписью главврача, — и направить готовый пакет документов вкупе с копией авиабилетов заказными письмом с описью и уведомлением о вручении.