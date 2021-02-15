Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶

Стюардесса раскрыла способ вернуть невозвратный билет 

Lenta.ru 4 часа назад
Стюардесса раскрыла способ вернуть невозвратный билет
Фото: Lenta.ru
Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, раскрыла способы вернуть деньги за авиабилет, купленный по невозвратному тарифу. Соответствующей информацией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
В первую очередь бортпроводница перечислила причины, по которым авиакомпания, как правило, должна вернуть пассажиру потраченные средства. Так, речь идет о болезни путешественника, а также нездоровье или смерти члена его семьи, которые осуществляют совместный перелет. Вдобавок речь может идти о неисполнении или ненадлежащем исполнении перевозчиком обязательств по договору.
Для того, чтобы возместить потраченную сумму, блогерша рекомендует, в частности, до отправки рейса уведомить авиакомпанию о невозможности совершить перелет, затем отправить письмо с соответствующим содержанием на e-mail и позвонить на «горячую линию».
Впоследствии туристу также следует собрать все «доказательства» и зафиксировать факты — к примеру, обратиться к врачу и получить справку, желательно, с подписью главврача, — и направить готовый пакет документов вкупе с копией авиабилетов заказными письмом с описью и уведомлением о вручении.

«Если невозвратные билеты были приобретены в комплекте с туром, потребовать у турагентства вернуть деньги и за авиабилеты, и за стоимость путевки», — отметила стюардесса.

Автор поста добавила, что в настоящее время подобные условия соблюдают такие авиакомпании, как «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», UTair, «Победа», KLM и AirFrance, причем некоторые из них предлагают сделать это бесплатно.
Видео дня. Тайные места в известных достопримечательностях
Последние новости
Появились подробности убийства в колонии осужденного за теракты в Москве Появились подробности убийства в колонии осужденного за теракты в Москве Доктор Комаровский дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом Доктор Комаровский дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом В России выявили 14 207 новых случаев коронавируса В России выявили 14 207 новых случаев коронавируса
Комментарии
Новости путешествий , АК S7 , Air France , Аэрофлот , Уральские авиалинии , ЮТэйр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликована видеозапись землетрясения в Армении
00:24
Опубликована видеозапись землетрясения в Армении
Новости путешествий
Аэропорт «Домодедово» переполнен сотнями пассажиров
00:06
Аэропорт «Домодедово» переполнен сотнями пассажиров
Новости путешествий
Тайные места в известных достопримечательностях мира
10:03
Тайные места в известных достопримечательностях мира
Заграница
Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео
00:12
Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео
Новости путешествий
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
00:13
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
Новости путешествий
Заброшенные города России
08:48
Заброшенные города России
Отдых в России
Что происходит внутри самого большого города-призрака
03:24
Что происходит внутри самого большого города-призрака
Заграница
Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
01:02
Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
Новости путешествий
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
07:04
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Заграница
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение