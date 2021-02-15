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В России дали прогноз по открытию границ 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
В России дали прогноз по открытию границ
Фото: Lenta.ru
Число больных COVID-19 в Москве к началу апреля может снизиться в четыре раза, а к началу мая — в 11. Если таких же значений удастся достичь по России в целом, это позволит рассматривать вопрос об открытии границ и возобновлении авиасообщения со странами, в которых уровень заболеваемости будет таким же. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные исследователей из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ, которыми была создана математическая модель прогнозирования распространения коронавируса.
Согласно прогнозу руководителя Центра НТИ СПбПУ Алексея Боровкова, к первому дню весны в столице ожидается 46,5 тысячи активных больных, к 1 апреля — 18 тысяч, а к 1 мая — 6,5 тысячи. По его словам, если значительная часть населения будет вакцинирована, это поможет избежать третьей волны пандемии, и тогда к майским праздникам Москва будет почти здорова. Таким образом, в начале лета можно будет говорить об открытии границ. Однако для этого такие показатели должны быть во всей стране.
Специалист предупредил, что могут появиться и новые факторы, которые способны изменить кривую прогноза. Наибольшую угрозу с этой точки зрения представляют новые штаммы SARS-CoV-2.
В декабре президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что популярные среди российских туристов страны на фоне пандемии коронавируса могут держать для них закрытыми свои границы до сентября 2021 года. По его словам, власти большинства других стран предполагают, что границы могут быть открыты для пересечения после летнего сезона.
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Новости путешествий , Андрей Игнатьев , Российский союз туриндустрии
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