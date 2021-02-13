Десятки тысяч туристов из Европы заполнили улицы Дубая 

В разгар сезона десятки тысяч иностранцев приехали в Дубай, и, несмотря на все меры предосторожности, направленные на защиту от распространения COVID-19, заболеваемость начала расти. С ноября она увеличилась практически в четыре раза.

При этом власти Дубая полны решимости сохранить экономику — а она, в отличие от соседних эмиратов, в большой степени зависит именно от туризма. К нарушителям масочного режима и тем, кто не соблюдает безопасную дистанцию, относятся лояльно.

Большинство туристов на улицах носят средства защиты, а если кто-то «забудет» маску в кармане, то замечание ему сделает даже не полицейский, а кто-то из идущих навстречу.

Дубай одним из первых закрылся на карантин в самом начале пандемии, и меры, принятые властями, были очень жесткими.

Во время карантина жителям не разрешалось покидать дома без предварительного разрешения, да и то максимум на три часа. Основаниями могли служить лишь медицинская помощь, покупка продуктов питания или проезд к месту работы.

В январе 2021 года в Объединенных Арабских Эмиратах число случаев заболевания выросло на 80 000 и составило почти 300 000 человек. Ежедневно регистрировалось более 4 000 инфицированных. Но эксперты не спешат винить в этом туристов.

Многие местные жители в декабре уезжали на родину к семьям, а затем вернулись, а те, кто остался в ОАЭ, собирались большими компаниями и праздновали Рождество и Новый год, ни в чем себе не отказывая.

К тому же рост выявленных случаев болезни связан и с усилением тестирования.

Оправдывая решение властей открыть границы для туристов, медики констатируют, что всплеск заболеваемости был неизбежен — даже, если бы страна оставалась закрытой для иностранцев. Об этом же говорит пример многих стран Европы, усиливших карантин и фактически запретивший въезд на свои территории.

Дубай сегодня — один из немногих полностью открытых городов на планете. При этом ограничения существуют: бары, пабы и пляжные клубы закрыты полностью, а в торговых центрах и кинотеатрах уменьшено число посетителей.

В ОАЭ один из самых высоких показателей по вакцинации в мире. Прививки сделали уже более четырех миллионов человек при 10 миллионов населения. Половина жителей получит вакцину уже к концу марта.