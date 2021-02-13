В аэропортах Москвы из-за снега задержали и отменили более 30 рейсов

"Домодедово" и Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково" "Шереметьево" — в субботу утром на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

По информации на 08.00 мск субботы во "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово" — 20 рейсов задержаны, два — отменены, в "Шереметьево" — шесть рейсов задержаны, один отменен.