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В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов 

РИА Новости и ещё 14 1 час назад
В аэропортах Москвы из-за снега задержали и отменили более 30 рейсов
Фото: depositphotos.com
Более 30 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в субботу утром на фоне сильного снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 08.00 мск субботы во "Внуково" задержаны пять рейсов, в "Домодедово" — 20 рейсов задержаны, два — отменены, в "Шереметьево" — шесть рейсов задержаны, один отменен.
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал РИА Новости, что в пятницу в Москве ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. Он уточнял, что снегопад продолжится в ночь на субботу и частично днем в субботу.
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Новости путешествий , Александр Синенков , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Домодедово , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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