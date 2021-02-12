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Словения открыла свои границы для россиян 

Мария Грибова 34 минуты назад
Словения открыла свои границы для россиян
Фото: depositphotos.com
С 13 февраля в тестовом режиме Словения открывает границы для граждан из стран Шенгенского соглашения и стран «красного списка», включая Россию. Соответствующее постановление на своем сайте опубликовало правительство Словении.
Российские туристы смогут въехать на территорию государства только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 48 часов до поездки. При этом, тест должен быть сделан в одной из российских лабораторий, одобренных словенским Минздравом.
При этом въезд в страну разрешен тем, кто уже сделал прививку от коронавируса. Для этого необходимо предъявить справку о вакцинации, подтверждающую, что с момента получения второй дозы прививки прошло не менее 14 дней, если использовался препарат Pfizer или Moderna, и не менее 21 дня для AstraZeneca.
Ранее Рамблер» писал о том, что отдыхающие переполнили пляжи Сочи из-за теплой погоды.
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Новости путешествий , Минздрав РФ
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