Словения открыла свои границы для россиян 

С 13 февраля в тестовом режиме Словения открывает границы для граждан из стран Шенгенского соглашения и стран «красного списка», включая Россию. Соответствующее постановление на своем сайте опубликовало правительство Словении.

Российские туристы смогут въехать на территорию государства только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 48 часов до поездки. При этом, тест должен быть сделан в одной из российских лабораторий, одобренных словенским Минздравом

При этом въезд в страну разрешен тем, кто уже сделал прививку от коронавируса. Для этого необходимо предъявить справку о вакцинации, подтверждающую, что с момента получения второй дозы прививки прошло не менее 14 дней, если использовался препарат Pfizer или Moderna, и не менее 21 дня для AstraZeneca.