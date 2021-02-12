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Словения открылась для россиян 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Словения открылась для россиян
Фото: Globallookpress.com
Еще одна популярная европейская страна с 13 февраля в тестовом режиме открывает границы для граждан из стран Шенгенского соглашения и стран «красного списка», включая Россию. Правительство Словении опубликовало соответствующее постановление на своем сайте.
Согласно документу, российские туристы смогут въехать на территорию государства только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 48 часов до поездки. При этом, тест должен быть сделан в одной из российских лабораторий, одобренных словенским минздравом.
Также въезд в страну разрешен тем, кто уже сделал прививку от коронавируса. Для этого при пересечении границы необходимо предъявить справку о вакцинации, подтверждающую, что с момента получения второй дозы прививки прошло не менее 14 дней, если использовался препарат Pfizer или Moderna, и не менее 21 дня для AstraZeneca.
Помимо этого, для граждан, переболевших коронавирусом, въезд на территорию государства будет возможен только при наличии справки с положительным результатом теста на COVID-19. Тест ПЦР должен быть сделан не позднее чем за 21 день до поездки и не раньше чем за шесть месяцев. Для граждан стран Шенгенского соглашения дополнительно понадобится справка от врача о выздоровлении.
11 февраля сообщалось о порядке правил въезда на территорию Кипра для российских туристов. По сообщению представителя минтуризма Республики Кипр Димитриса Димитриу, государство возобновляет выдачу туристических виз с 1 марта.
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Новости путешествий , Димитрис Димитриу , Минздрав РФ
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