Отдыхающие переполнили пляжи Сочи из-за теплой погоды

Пляжи в Сочи оказались переполнены туристами в связи с аномально теплой погодой в регионе, об этом президент ассоциации городских зон отдыха Елена Дорогинина рассказала « Интерфаксу ».

По словам Дорогининой, как только стало известно о грядущей теплой погоде, руководители пляжных территорий поспешили подготовить альтернативные виды отдыха в межсезонье. Так, для комфорта отдыхающих на берегу моря была установлена необходимая инфраструктура.

Отмечается, что на данный момент в Сочи около 200 пляжей, которые переполнены туристами.

«Мы установили скамейки, кресла, диванчики, пуфики, качели, различные аттракционы, предусмотрели музыкальное сопровождение, возможность выпить чай или кофе», — поделилась Дорогинина.

Статус «зимнего пляжа» официально получили 22 территории у моря в Сочи. Президент ассоциации добавила, что все пляжи планируется оборудовать для маломобильной категории граждан, а также обустроить территории для комфортного круглогодичного отдыха.