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Отдыхающие переполнили пляжи Сочи из-за аномально теплой погоды 

Lenta.ru 2 часа назад
Отдыхающие переполнили пляжи Сочи из-за теплой погоды
Фото: РИА Новости
Пляжи в Сочи оказались переполнены туристами в связи с аномально теплой погодой в регионе, об этом президент ассоциации городских зон отдыха Елена Дорогинина рассказала «Интерфаксу».
По словам Дорогининой, как только стало известно о грядущей теплой погоде, руководители пляжных территорий поспешили подготовить альтернативные виды отдыха в межсезонье. Так, для комфорта отдыхающих на берегу моря была установлена необходимая инфраструктура.
Отмечается, что на данный момент в Сочи около 200 пляжей, которые переполнены туристами.

«Мы установили скамейки, кресла, диванчики, пуфики, качели, различные аттракционы, предусмотрели музыкальное сопровождение, возможность выпить чай или кофе», — поделилась Дорогинина.

Статус «зимнего пляжа» официально получили 22 территории у моря в Сочи. Президент ассоциации добавила, что все пляжи планируется оборудовать для маломобильной категории граждан, а также обустроить территории для комфортного круглогодичного отдыха.
12 февраля сообщалось о гигантских очередях и толпах отдыхающих на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Очевидцы записали ролик и опубликовали его в социальной сети.
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Новости путешествий , Интерфакс
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