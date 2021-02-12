Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео

Гигантские очереди и толпы отдыхающих на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи попали на видео. Ролик был опубликован очевидцем в TikTok

На кадрах видно, как многочисленные лыжники и сноубордисты спускаются по склону и становятся друг за другом в длинную цепочку, стоя в ожидании подъемника.

Ролик был снят в среду, 12 февраля, на Южном склоне курорта.

Старт горнолыжного сезона на «Розе Хутор» в Сочи перенесли на неделю из-за теплой погоды — трассы стали доступны лишь 25 декабря прошлого года. Еще в ноябре там заготовили 150 кубометров искусственного снега, однако для комфортного и безопасного катания его пока недостаточно. В настоящее время курорт открыт для отдыха и горных прогулок, работают отели и множество развлечений.