Очереди из отдыхающих на курорте «Роза Хутор» сняли на видео

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Гигантские очереди из отдыхающих на горном курорте в Сочи сняли на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Гигантские очереди и толпы отдыхающих на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи попали на видео. Ролик был опубликован очевидцем в TikTok.
На кадрах видно, как многочисленные лыжники и сноубордисты спускаются по склону и становятся друг за другом в длинную цепочку, стоя в ожидании подъемника.
Ролик был снят в среду, 12 февраля, на Южном склоне курорта.
Старт горнолыжного сезона на «Розе Хутор» в Сочи перенесли на неделю из-за теплой погоды — трассы стали доступны лишь 25 декабря прошлого года. Еще в ноябре там заготовили 150 кубометров искусственного снега, однако для комфортного и безопасного катания его пока недостаточно. В настоящее время курорт открыт для отдыха и горных прогулок, работают отели и множество развлечений.
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