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Внешность российской стюардессы восхитила иностранцев в сети 

Lenta.ru 1 час назад
Внешность российской стюардессы восхитила иностранцев в сети
Фото: Lenta.ru
Стюардесса российской авиакомпании UTair поделилась селфи и восхитила иностранных пользователей сети своей внешностью. Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети кадре девушка запечатлена в домашней обстановке — она одета в салатовый топ на молнии, ее волосы распущены.
Зарубежные подписчики бортпроводницы были впечатлены ее внешним видом и выразили свое восхищение в комментариях. «Прекрасная королева», «Богиня», «Чудесная», «Ошеломительный снимок», «Идеальное лицо», «Вау! Абсолютное совершенство», «До чего же ты красивая», «Как всегда, изумительная», — писали они.
22 декабря прошлого года сообщалось, что иностранных пользователей сети удивила внешность российской стюардессы, одетой в купальник и запечатленной на отдыхе. На размещенных фотографиях девушка сидела на галечном пляже в бикини черного цвета возле надувного круга в форме фламинго.
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