Россияне массово скупили билеты в три города на День всех влюбленных 

Российские туристы в преддверии Дня всех влюбленных массово скупили авиабилеты по трем направлениям. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, больше всего билетов на самолет на период с 12 по 14 февраля было куплено в Москву — в этот город намерены отправиться 23 процента путешественников. Также в числе лидеров спроса оказались Сочи и Санкт-Петербург.

Кроме того, многие россияне намерены провести романтические выходные в Минеральных Водах, Новокузнецке, Симферополе, Калининграде, Казани, Екатеринбурге и Краснодаре. При этом некоторые пассажиры активно интересуются перелетами в указанные даты в турецкий Стамбул.

Отмечается, что в прошлом году, еще до начала пандемии коронавируса, приостановки международного авиасообщения и введения массовых ограничений, отечественные путешественники выбирали для поездок на День святого Валентина Ереван, Прагу и Стамбул.

9 февраля сообщалось, что российские туристы скупили билеты на поезда в Белоруссию после объявления о возобновлении железнодорожного сообщения между странами. Так, по информации аналитиков, девять из десяти билетов на поезда из России за рубеж были приобретены по направлению Москва — Минск. При этом средняя стоимость поездки составила 4,7 тысячи рублей в одну сторону, что на 34 процента больше, чем в аналогичное время в прошлом году.