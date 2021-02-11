Пассажира сняли с рейса из-за просьбы пересесть

Пассажир американской авиакомпании Delta задал бортпроводнику вопрос о смене места для соблюдения социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса и был снят с рейса. Об этом пишет издание NEWS10.

Инцидент произошел в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити во вторник, 2 февраля. Пассажир Гарт Кизер (Garth Kiser) оказался в ряду из трех кресел рядом с еще одним попутчиком. Кизер пересел на другое сиденье и обратился к бортпроводнику с просьбой.

«Посмотрите на салон самолета — он наполовину пуст. Вы можете распределить пассажиров по свободным местам? Если вы этого не сделаете, я буду жаловаться по прилете. В любом случае я буду сидеть здесь, пока мы не прилетим», — сказал он.

Через полчаса представитель авиакомпании попросил пассажира покинуть самолет.

Позже в Delta прокомментировали ситуацию, объяснив, что пустые места, на которые, по мнению Кизера, должны были быть пересажены пассажиры, относятся к категории первого класса и повышенной комфортности, а значит, размещение там требует дополнительной платы.

Спустя некоторое время после инцидента перевозчик опубликовал на своем веб-сайте информацию о том, что средние места на всех рейсах будут заблокированы для покупки, что ограничит вместимость самолетов по всем направлениям до 30 апреля.

5 февраля сообщалось об одной просьбе, которая больше всего заставляет стесняться российских путешественников. Соотечественники рассказали, что им очень неловко просить попутчиков в самолете, сидящих возле прохода, выпустить их, чтобы прогуляться по салону лайнера.