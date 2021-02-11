В Греции назвали срок начала туристического сезона

"Я думаю, что люди будут готовы тратить больше денег, покупать продукты, вещи и услуги, которые не могут приобрести сейчас. Мы хотим, чтобы греки ездили по Греции, чтобы европейцы, американцы, русские, которые не приехали в прошлом году, посетили нас в этом. Вот почему я настаиваю на свидетельстве о вакцинации", — сказал он.