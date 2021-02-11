Названы пять главных страхов туристов во время пандемии 

Большинство туристов готовы отправиться в поездку в первые три месяца после снятия ограничений. К такому выводу пришли специалисты провайдера IT-услуг Amadeus по результатам глобального опроса путешественников из разных стран мира, проведенного в 2020 году. Об этом в ходе пресс-конференции 11 февраля сообщил генеральный директор компании в России и Восточной Европе Леонид Мармер.

О готовности путешествовать сразу после появления такой возможности заявили 71% участников опроса. Однако 95% признались, что испытывают различные опасения в связи с поездками. Больше всего туристы боятся повышенного риска заражения коронавирусом. Такой ответ дали порядка 43% респондентов. Чуть меньше — 39% — опасаются введения карантина на государственном уровне в пункте назначения, стране отправления или там, где совершается стыковка.

В числе опасений также вероятность попасть в вынужденную изоляцию, как это происходило с пассажирами круизных лайнеров или отелей год назад. Каждому третьему пандемия привила страх перед скоплением людей на вокзалах и аэропортах, где зачастую нарушается социальная дистанция. Многие туристы недовольны также снижением качества жизни в связи с ограничениями. Речь в том числе идет о необходимости постоянно носить маску и о невозможности посетить ресторан или ночной клуб на отдыхе.

Тем не менее туристы поделились не только своими страхами, но и новыми ожиданиями. Опрос показал, что они хотели бы активнее взаимодействовать с поставщиками туристических услуг и отелями. Причина проста — люди хотят получать достоверную информацию о предстоящей поездке и, исходя из этого, готовить необходимые документы. Помимо этого, путешественники нуждаются в персонализации услуг. Специалисты подчеркивают, что такое желание осуществимо, ведь современные технологии и системы способны делиться с человеком только интересными для него предложениями и отсеивать ненужные. Туристы также хотят получить так называемый цифровой комфорт, то есть иметь больше доступа на телефоне к оповещениям и актуальной информации, а также к сервисам и поставщикам различных услуг, полезных во время путешествий.

Как отметил Леонид Мармер, все перечисленные вызовы, скорее всего, станут во главу угла в туризме. Основной вопрос — как сделать путешествие безопасным и притягательным и одновременно реагировать на новые требования? От того как быстро мировые правительства, авиакомпании и другие поставщики услуг договорятся между собой о стандартах, будет зависеть и скорость восстановления рынка международных путешествий.