Работник аэропорта выявил жертву торговли людьми по одному признаку 

Сотрудник авиагавани в США выявил жертву торговли людьми благодаря одному признаку и вместе с другим работником был представлен к награде. Об этом пишет Fox News

По сообщению издания, в ноябре прошлого года в аэропорту Восточной Айовы офицер общественной безопасности Тим Гнейд (Tim Gnade) и сотрудник авиакомпании, чье имя не раскрывается, узнали, что молодая девушка собирается в город Сидар-Рапидс.

Пассажирка рассказала, что летит на встречу с мужчиной, с которым она познакомилась в сети и никогда раньше не виделась лично. Именно в связи с этим Гнейд заподозрил, что подростка могли вовлечь в незаконную эксплуатацию, и оперативно снял его с рейса. Известно, что за десять дней до этого офицер прошел тренинг по выявлению жертв торговли людьми.

В январе 2021-го сотрудников аэропорта представили к наградам, отметив их выдающийся пример воплощения основных ценностей аэропорта — безопасности и защиты пассажиров.

Ранее в августе 2019 года сообщалось об отстранении от работы пилота, мечтавшего о возможности суицида. Представитель авиакомпании объяснил ситуацию тем, что работнику придется пройти несколько недель тестов на психологическую устойчивость, прежде чем его вновь допустят до управления воздушным судном.