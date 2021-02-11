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Прослывшие исчезнувшими москвичи рассказали о случившемся на перевале Дятлова 

Lenta.ru 4 часа назад
Исчезнувшие на перевале Дятлова москвичи рассказали о случившемся
Фото: Lenta.ru
Группа туристов из Москвы, которые прослыли исчезнувшими на перевале Дятлова в Свердловской области, а затем были найдены в аэропорту, рассказали свою версию случившегося. С ними удалось побеседовать порталу E1.RU.
Собеседники издания уточнили, что всего в походе приняли участие шесть человек, их сопровождали трое инструкторов. По их словам, погода и условия на перевале были непредсказуемыми: тяжелая, неразбитая тропа и наледь, из-за которой путешественники постоянно застревали.

«Мы застряли на озере, опоздали на полдня, а связь была не везде, сломалась спутниковая тарелка, из-за этого мы не вышли утром, в 9-10 часов, на связь. Поэтому нас и потеряли, развели немного панику», — поделился один из туристов, подчеркнув, что, несмотря на все сложности, поездка их впечатлила.

О пропаже москвичей на перевале Дятлова стало известно утром в среду, 10 февраля. Источник в силовом ведомстве сообщил, что они должны были вернуться из похода в 8 утра по местному времени, однако связь с ними была потеряна. Позднее появились данные о том, что туристы находятся в аэропорту и готовятся к вылету в столицу. В МЧС заявили, что они не были официально зарегистрированы перед походом.
Девять туристов группы Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года на Северном Урале при невыясненных обстоятельствах. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы. В ходе расследования были отработаны различные версии: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, а также ссора между туристами.
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Новости путешествий , Игорь Дятлов , МЧС
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