Российская стюардесса описала влияние цвета на пассажиров

Российская стюардесса, популярная в соцсетях благодаря публикациям о своей профессии, рассказала о влиянии на присутствующих на борту людей такой одной детали в салоне самолета, как цвет. Соответствующим постом она поделилась в своем Instagram -аккаунте.

По ее словам, интерьер воздушного судна никогда не будет окрашен в желтый цвет — если и раньше он встречался в лайнерах некоторых авиакомпаний, то после жалоб путешественников его заменили.

«Казалось бы, желтый — цвет позитива, ассоциируется с солнцем и улучшает настроение. Но в то же время обилие желтого цвета сильно стимулирует мозг, и глаза от него быстро устают», — описала бортпроводница и добавила, что при этом, к примеру, оранжевый в авиации допускается, так как ассоциируется с развлечениями, весельем и делает более заметными вещи.

Кроме того, некоторые перевозчики используют оттенки синего — цвета спокойствия и безопасности, способного умиротворять клиентов и снижать уровень аэрофобии, а также красного, заставляющего ускоряться и быстро принимать решения, зеленого, помогающего расслабиться и настроиться на творческую волну, и розового, снижающего агрессию — неслучайно подсветка именно в таком тоне нередко используется в салонах первого класса.