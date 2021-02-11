Стюардесса объяснила, почему у бортпроводниц не должно быть лишнего веса

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Стюардесса объяснила роль фигуры при работе бортпроводницей 

Lenta.ru 2 часа назад
Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines объяснила роль фигуры при работе бортпроводницей. Соответствующим видеороликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.
По ее словам, члены экипажа не должны быть слишком худыми или, наоборот, иметь проблемы с лишним весом, так как это может повлиять на качество обеспечения безопасности на борту. При этом важно чтобы фигура была гармоничной и человек владел достаточной физической силой, объяснила автор ролика.
Однако, подчеркнула украинка, существуют авиакомпании, которые буквально «зациклены на каждом килограмме стюардесс». Девушка посоветовала не устраиваться на работу в подобные организации.
Ранее в феврале стюардесса назвала неочевидные требования к членам экипажа на борту. Так, по ее словам, одним из обязательных условий для приема на работу бортпроводником является умение плавать. Вдобавок все претенденты на такую должность в строгом порядке проходят специальную подготовку на медицинских курсах.
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