Пилот рассказал об антисанитарии в кухне на борту самолета

Неизвестный пилот раскрыл неприятный факт о гигиене на кухне на борту самолета и работе своих коллег. Об этом сообщает Daily Express.

Пользователь с никнеймом moaningpilot опубликовал пост на портале Reddit , в котором рассказал, что однажды видел, как один из членов экипажа вылил старый кофе в унитаз, а затем нажал на кнопку слива носиком кофейника. После этого бортпроводник сварил новый кофе и разливал его пассажирам из этой же емкости.

По словам автора треда, кофе и чай на борту готовятся, как правило, с использованием не прошедшей очистку водопроводной воды. Поэтому бортпроводники никогда ничего не пьют, кроме бутилированных напитков.

Издание отмечает, что, согласно исследованию Агентства по защите окружающей среды, каждый восьмой самолет не соответствует стандартам безопасности по качеству водопроводной воды. Выяснилось, что у 12 процентов коммерческих воздушных судов в США выявили высокий уровень бактерий в воде.