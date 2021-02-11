Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам

Границы Кипра откроются для граждан из 56 стран, в том числе и для россиян. В связи с этим республика возобновляет выдачу туристических виз для путешественников из РФ.

Об этом сообщил атташе по туризму посольства Кипра в России, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу, передает « Интерфакс ». Он отметил, что визу теперь можно будет оформить онлайн. По его словам, с 1 марта Кипр разделит страны мира на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом в них.

В частности, граждане стран «красной зоны» обязаны будут предоставить справку о прохождении теста на COVID-19 и сделать еще один по прибытии. Туристам из «оранжевой зоны» для въезда понадобится только тест, а граждане из стран «зеленой категории» смогут приехать без справки. Отмечается, что анализы, которые могут попросить сдать по прибытии, будут бесплатными.

Кроме того, если тест, сделанный уже на Кипре, окажется положительным, туристам предоставят возможность пройти лечение, а государство возьмет на себя расходы за проживание, еду, питье и лекарства. Как уточнил Димитриу, за сутки до вылета путешественники будут обязаны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass, где можно забронировать тест на коронавирус. Он обойдется туристу в 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса.