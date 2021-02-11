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Власти Кипра назвали условия въезда для россиян с 1 марта 

Профиль и ещё 22 2 часа назад
Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам
Фото: depositphotos.com
Границы Кипра откроются для граждан из 56 стран, в том числе и для россиян. В связи с этим республика возобновляет выдачу туристических виз для путешественников из РФ.
Об этом сообщил атташе по туризму посольства Кипра в России, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу, передает «Интерфакс». Он отметил, что визу теперь можно будет оформить онлайн. По его словам, с 1 марта Кипр разделит страны мира на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом в них.
В частности, граждане стран «красной зоны» обязаны будут предоставить справку о прохождении теста на COVID-19 и сделать еще один по прибытии. Туристам из «оранжевой зоны» для въезда понадобится только тест, а граждане из стран «зеленой категории» смогут приехать без справки. Отмечается, что анализы, которые могут попросить сдать по прибытии, будут бесплатными.
Кроме того, если тест, сделанный уже на Кипре, окажется положительным, туристам предоставят возможность пройти лечение, а государство возьмет на себя расходы за проживание, еду, питье и лекарства. Как уточнил Димитриу, за сутки до вылета путешественники будут обязаны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass, где можно забронировать тест на коронавирус. Он обойдется туристу в 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса.
Ранее «Профиль» писал о странах, готовых принимать российских туристов, прошедших вакцинацию от коронавируса, уже сейчас. Среди них Исландия, Румыния и Сейшельские острова. Свободный доступ привитым путешественникам в будущем хочет предоставить и Маврикия.
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