Неизвестная девушка попозировала в одежде, стоя на коленях на берегу Черного моря, и позабавила российских пользователей сети. Видеозапись любительской фотосессии опубликована в Instagram -аккаунте @sochi__today, освещающем события в городе Сочи.

На кадрах видно, как девушка в обуви и куртке принимает различные позы на фоне морских волн. Ее спутница снимает все на мобильный телефон, также заходя в воду.

«Когда зимнее море слишком холодное, а фоточку с отпуска сделать надо», — так подписана публикация.

В комментариях пользователи написали, что видео их рассмешило. «Наверно, русалка очередная», «Фотки в студию!», «Скорее всего, они под чем-то», — пошутили юзеры. «Боже, на какие же жертвы идут ради таких фото! Ни здоровья, ни тряпок не жалеют!» — также удивились некоторые из них.