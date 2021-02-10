Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶

Позирующая в Черном море девушка в одежде позабавила россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Неизвестная девушка попозировала в одежде, стоя на коленях на берегу Черного моря, и позабавила российских пользователей сети. Видеозапись любительской фотосессии опубликована в Instagram-аккаунте @sochi__today, освещающем события в городе Сочи.
На кадрах видно, как девушка в обуви и куртке принимает различные позы на фоне морских волн. Ее спутница снимает все на мобильный телефон, также заходя в воду.

«Когда зимнее море слишком холодное, а фоточку с отпуска сделать надо», — так подписана публикация.

В комментариях пользователи написали, что видео их рассмешило. «Наверно, русалка очередная», «Фотки в студию!», «Скорее всего, они под чем-то», — пошутили юзеры. «Боже, на какие же жертвы идут ради таких фото! Ни здоровья, ни тряпок не жалеют!» — также удивились некоторые из них.
Ранее в феврале сообщалось, что россиянин, вставший под мощную волну на берегу Черного моря, также рассмешил пользователей сети.
Последние новости
Юлия Навальная улетела из России Юлия Навальная улетела из России Песков назвал суровой реальностью возросшую смертность из-за коронавируса Песков назвал суровой реальностью возросшую смертность из-за коронавируса Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина Раскрыта реакция Трампа на пропущенный звонок от Путина
Комментарии
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
00:13
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
Новости путешествий
Заброшенные города России
08:48
Заброшенные города России
Отдых в России
Что происходит внутри самого большого города-призрака
03:24
Что происходит внутри самого большого города-призрака
Заграница
Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
01:02
Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
Новости путешествий
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
07:04
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Заграница
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение