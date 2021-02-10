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Популярный курорт Египта обнесли 36-километровой стеной с колючей проволокой 

Lenta.ru 1 час назад
Шарм-эль-Шейх обнесли стеной с колючей проволокой
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
Власти популярного среди туристов курортного города Шарм-эль-Шейх в Египте в целях безопасности обнесли его стеной с колючей проволокой протяженностью 36 километров. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что ограждение представляет собой череду бетонных плит, которая отделяет курорт от окружающей его пустыни. При этом некоторые из них помечены черными символами мира. Все, кто въезжает в город, обязаны пройти через оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами пункты досмотра.
Таким образом местные власти намерены повысить уровень защиты и обезопасить приезжающих путешественников, так как Шарм-эль-Шейх располагается всего в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских повстанцев.
В октябре 2015 года самолет авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. ФСБ признала случившееся терактом, после чего власти России запретили прямое авиасообщение с Египтом.
3 февраля сообщалось, что российская туристка, полетевшая в отпуск в Египет во время пандемии коронавируса, рассказала правду об отдыхе на курорте в зимнее время. Так, по словам путешественницы, сейчас билеты до Шарм-эль-Шейха и Хургады нужно покупать самим, поскольку туроператорам запрещено формировать полноценные путевки на курорты.
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Новости путешествий , ФСБ , Когалымавиа
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