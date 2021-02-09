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Новый сервис поможет пассажирам справиться со страхом полета 

Мария Грибова 1 час назад
Новый сервис поможет пассажирам справиться со страхом полета
Фото: РИА Новости
Для тех, кто боится летать на самолете, а также хочет избежать стресса или пытается найти способы сконцентрироваться на работе во время перелета, придуман новый сервис «Турбли» (Turbli). Об этом сообщает издание Indpendent.
Этот сервис способен предсказать за 36 часов какая турбулентность будет в полете. Для своей работы сайт использует прогнозы Национальной метеорологической службы США — на них же опираются американские пилоты при планировании полетов.
Там также можно найти советы, которые помогут
уменьшить стресс во время турбулентности в полете, и даже список самолетов, в которых путешествие пройдет комфортно.
Ранее «Рамблер» писал о том, что полиция предупредила о новом виде мошенничества с дешевыми авиабилетами.
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