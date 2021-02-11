Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶

Российские авиакомпании в январе сократили перевозки пассажиров на 38% 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Российские авиакомпании сократили перевозки пассажиров на 38%
Фото: depositphotos.com
Российские авиакомпании, согласно оперативным данным, в январе 2021 года перевезли 5,5 млн пассажиров, что на 38% меньше, чем в январе годом ранее, говорится в сообщении Росавиации.
Пассажирооборот снизился на 53% и составил 11,23 млрд пассажирокилометров.
Услугами авиакомпании S7 в январе 2021 года воспользовались 1,91 млн пассажиров, что на 13% меньше, чем годом ранее. Таким образом, S7 заняла первое место среди российских авиакомпаний по итогам января.
"Аэрофлот" в прошлом месяце перевез 1,04 млн пассажиров (-60%), "Победа" — 928 тыс. пассажиров, сохранив перевозки на уровне января 2020 г. Авиакомпания "Россия" перевезла 406 тыс. пассажиров (-41%), "Уральские авиалинии" — 391 тыс. пассажиров (-31%).
Видео дня. Заброшенные города России
ТАСС: последние новости
В России может появиться кешбэк на покупку путевок в детские лагеря В России может появиться кешбэк на покупку путевок в детские лагеря Черногория ввела комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической обстановки Черногория ввела комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической обстановки Пингвины, медведи и океан: арктические и антарктические гиды о работе мечты Пингвины, медведи и океан: арктические и антарктические гиды о работе мечты
Новости путешествий , Росавиация , АК S7 , Аэрофлот , Уральские авиалинии , Авиакомпания Россия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
00:13
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
Новости путешествий
Заброшенные города России
08:48
Заброшенные города России
Отдых в России
Что происходит внутри самого большого города-призрака
03:24
Что происходит внутри самого большого города-призрака
Заграница
Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
01:02
Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
Новости путешествий
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
07:04
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Заграница
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение