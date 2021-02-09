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Туристы показали укусы насекомых в поезде на Украине и вызвали споры в сети 

Lenta.ru 4 часа назад
Туристы пожаловались на укусы клопов в поездах Украины
Фото: telegram-канал «ХС | Харьков»
Пассажиры поезда на Украине пожаловались на укусы насекомых в вагонах и вызвали споры среди пользователей сети. Снимками случившегося туристы поделились с Telegram-каналом, освещающим жизнь в одном из украинских городов.
Уточняется, что инцидент произошел в железнодорожном составе, следовавшем по маршруту Харьков — Трускавец.

«Подписчики передают привет. Чтоб не скучно было ехать, всю дорогу их развлекали клопы», — говорится в сообщении.

На размещенных в сети кадрах показаны, предположительно, следы укусов клопов на телах путешественников — покраснение кожи, волдыри и сыпь.
Подписчики сообщества обсудили произошедшее в комментариях, их мнения разделились: некоторые юзеры заподозрили авторов снимков во лжи, в то время как другие им поверили и посоветовали обратиться с жалобой к перевозчику.
«Это вообще похоже на чесотку. Укус клопов похож по внешнему виду на укус комара», «Это больше похоже на аллергию», «На фото, похоже, обычная аллергия на спиртное, как следствие — фантазии про укусы клопов», — писали одни.
«Надо было на месте предъявлять, а не фото потом постить», «Поехали оздоровиться, называется», «Мы ехали в поезде Харьков — Рахов с тараканами», «Срочно санкции на "Укрзализныцю" (Украинские железные дороги — прим. "Ленты.ру")! Запретить все поезда и электрички!», «Плюс одна фобия. Сколько катался на поездах, даже и не думал, что такое может произойти», — отмечали другие.
23 октября прошлого года сообщалось, что туристка провела ночь в отеле и была покусана клопами 70 раз. Утром она обнаружила, что ее ноги и нижняя часть туловища были покрыты зудящими и воспаленными укусами. При этом ее муж не пострадал, так как спал на пуховом одеяле, а она легла на матрас и накрылась одеялом.
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Новости путешествий , Укрзализныця , Lenta.ru
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