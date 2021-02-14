Зачем нужен ремень безопасности в самолете

Необходимость ремней безопасности в самолете — тема достаточно острая. Пассажиры знают, что в случае крушения, шансов на спасение не так много, поэтому пристегиваться отказываются. "Рамблер" выяснил, для чего на самом деле нужны ремни безопасности.

Самым опасным этапом в ходе полета считается взлет. Конечно, если самолет благополучно отрывается от взлетной полосы, ремни не пригодятся. Однако бывает и такое, когда пилоты замечают неполадки в работе лайнера или посторонние предметы на полосе. В таком случае необходимо начать резкое торможение.

Ни о чем не подозревающие пассажиры, могут удариться головой о кресло перед ними. Это может привести к ушибу или травме. Иногда люди просто падают со своих мест, что тоже опасно. Для таких случаев и нужны ремни безопасности.

В ходе полета табло "пристегнуть ремни" может загореться вновь. Это происходит, если погода становится хуже или самолет входит в зону турбулентности. Ремень предотвратит вероятность того, что человек поделит к потолку, когда самолет попадет в воздушную яму.

Во время посадки ремень лучше не расстегивать до полной остановки самолета. Если лайнер выкатится за пределы полосы, торможение также будет жестким. По статистике, люди погибают чаще именно по причине того, что они вылетели из своих кресел.