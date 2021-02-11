Российские туристы рассказали о планах на 23 февраля и 8 марта 

Россияне рассказали, как проведут длинные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества 23 февраля и Международному женскому дню 8 марта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Отправиться в путешествие планирует 45% респондентов. Россияне отметили, что для поездки нужно чуть больше времени, однако 75% еще не решили, будут ли брать дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых.

Из тех, кто намерен путешествовать на праздники, 54% склоняются к спонтанной поездке.

Половина опрошенных заявили, что мечтают провести праздники за границей. В качестве подарка близким на гендерные праздники тур организовали 18% россиян.

Опрос проводился среди 3160 человек.