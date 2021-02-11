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Российские туристы рассказали о планах на 23 февраля и 8 марта 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
Российские туристы рассказали о планах на 23 февраля и 8 марта
Фото: Газета.Ru
Россияне рассказали, как проведут длинные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества 23 февраля и Международному женскому дню 8 марта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Отправиться в путешествие планирует 45% респондентов. Россияне отметили, что для поездки нужно чуть больше времени, однако 75% еще не решили, будут ли брать дополнительные дни отпуска, чтобы продлить отдых.
Из тех, кто намерен путешествовать на праздники, 54% склоняются к спонтанной поездке.
Половина опрошенных заявили, что мечтают провести праздники за границей. В качестве подарка близким на гендерные праздники тур организовали 18% россиян.
Опрос проводился среди 3160 человек.
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Новости путешествий , РИА Новости
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