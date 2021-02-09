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Российский пилот показал редкое явление в небе из кабины экипажа 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Российский пилот сфотографировал серебристые облака
Фото: @pilot_for_you
Российский пилот запечатлел на камеру редкое явление, которое можно наблюдать в небе во время полета на самолете. Получившийся снимок из кабины экипажа летчик Роман Бутенко показал на своей странице в Instagram.
На размещенном в сети кадре видно светящееся в темноте небо — так называемые серебристые облака, относительно нечастое атмосферное явление, возникающее в мезосфере, как правило, в глубоких сумерках, перед восходом или закатом Солнца, на высоте около 75-90 километров.

«Что это за магия? Мне повезло наблюдать за ними несколько раз в своей жизни, но особенно в первый это было просто волшебно», — поделился впечатлениями Бутенко.

Подписчики пилота оценили его публикацию в комментариях. «Красивые серебристые облака! Теперь буду знать, что это такое», «Тоже видела серебристые облака. Очень красивые», «Спасибо, что напомнили, красивое явление», «Необыкновенные», — писали они.
27 ноября прошлого года другое редкое природное явление из кабины пилотов показала российская стюардесса. На размещенных в сети кадрах были видны яркие вспышки в небе, напоминающие разветвленные синие молнии. ⁣⁣Такие огни возникают при высокой напряженности электрического поля в атмосфере и могут появляться на мачтах кораблей, вершинах гор, линиях электропередачи, макушках высоких деревьев или шпилях церквей. ⁣⁣⠀
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Комментарии
Новости путешествий , Роман Бутенко
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