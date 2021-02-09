Российский пилот сфотографировал серебристые облака

Российский пилот запечатлел на камеру редкое явление, которое можно наблюдать в небе во время полета на самолете. Получившийся снимок из кабины экипажа летчик Роман Бутенко показал на своей странице в Instagram

На размещенном в сети кадре видно светящееся в темноте небо — так называемые серебристые облака, относительно нечастое атмосферное явление, возникающее в мезосфере, как правило, в глубоких сумерках, перед восходом или закатом Солнца, на высоте около 75-90 километров.

«Что это за магия? Мне повезло наблюдать за ними несколько раз в своей жизни, но особенно в первый это было просто волшебно», — поделился впечатлениями Бутенко.

Подписчики пилота оценили его публикацию в комментариях. «Красивые серебристые облака! Теперь буду знать, что это такое», «Тоже видела серебристые облака. Очень красивые», «Спасибо, что напомнили, красивое явление», «Необыкновенные», — писали они.