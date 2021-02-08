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Новая реальность: нелепая причина, по которой 20 человек сняли с авиарейса 

Диана Товсепова 17 минут назад
Нелепая причина, по которой 20 человек сняли с авиарейса
Фото: depositphotos.com
Пандемия полностью изменила туристическую индустрию. Правила по перемещению между странами меняются еженедельно, а государственные границы то открываются, то снова закрываются.
Однако, туризм все еще живет. Правда проблем в путешествиях теперь стало намного больше. Так, в западных СМИ громко обсуждали проблему на борту авиакомпании American Airlines, вылетающем из Соли-Лейк-Сити. В частности, сотрудники компании сняли с рейса семью из 20 человек, потому что у одного мужчины защитная маска сползла с носа.
Улетающие спокойно занимали свои места, пока один из них не обратил внимание на пассажира, на лице которого была приспущена маска.

"Я не видел, кто это был, но кто-то сказал: "Эй, знаете, не снимайте маску, — рассказал позже член семьи Скотт Уилсон, — после чего я поправил маску и продолжил идти на свое место".

Через несколько минут сотрудник авиакомпании подошел к группе и попросил их всех покинуть самолет. Другие пассажиры попытались заступиться за семью, но решение не изменилось.
Авиакомпания объяснила в официальном обращении, что такое жесткое решение было принято из-за «несоблюдения обязательных требований о ношении маски, согласно которым маски должны плотно прикрывать рот и нос».
Однако семье помогли сотрудники терминала, несогласные с таким решением. Для них быстро переоформили билеты и в этот же день группа смогла вылететь в нужном направлении.
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