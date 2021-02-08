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В Чернобыле начнут развивать туризм 

РИА Новости 2 часа назад
В Чернобыле начнут развивать туризм
Фото: depositphotos.com
Меморандум о развитии туризма на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС подписали в понедельник ряд министерств на Украине, церемонию транслировали в YouTube-канале агентства "Укринформ".
По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, пандемия коронавируса уменьшила поток туристов в зону отчуждения, выразив надежду, что интерес к ее посещению возобновится в будущем.

"Необходимо сделать посещение действительно интересным, создать или восстановить объекты, которые могут стать любимыми местами для посещения туристами. Которые будут нести не только туристическую составляющую, но и историческую и культурную компоненту", — сказал министр на брифинге после подписания меморандума.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о важности инвестиций в зону отчуждения.

"За 35 лет объекты в зоне отчуждения, к которым все приезжают, очевидно, требуют консервации. Именно поэтому мы думаем, что начало работы по внесению некоторых объектов в список наследия ЮНЕСКО позволит начать эту работу, и важно ее сделать не просто ярко, но и со смыслом", — сказал Ткаченко. По его словам, речь идет о недвижимом имуществе в зоне отчуждения, перечень объектов будет определен позже.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Новости путешествий , Александр Ткаченко , ЮНЕСКО , Укринформ
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