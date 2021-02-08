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Стало известно об 11 умерших после отдыха в Турции россиянах с коронавирусом 

Lenta.ru 4 часа назад
11 россиян скончались от COVID-19 после отдыха в Турции
Фото: Lenta.ru
После отдыха на курортах Турции в минувшем году умерли 11 российских туристов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно из интервью РИА Новости с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым.
По его словам, всего на территории республики за период с августа 2020-го отдохнули, в частности в провинциях Анталья и Мугла, более полутора миллиона отечественных путешественников. Среди них было выявлено 438 случаев заражения COVID-19, в том числе более десятка летальных исходов.

«Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог подхватить коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность»,

— заключил Ерхов.
Он отметил, что в условиях пандемии местные власти разработали целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранных туристов, в том числе соблюдение требований социальной дистанции, масочный режим и оперативная изоляция заболевших.
3 ноября прошлого года в сети страховых компаний ERV сообщали, что на каждые десять тысяч застрахованных туристов, отдыхавших в Турции, пришлось всего два случая обращений по поводу заболевания коронавирусом. В связи с этим в организации сделали вывод, что реальное число заболевших COVID-19 на турецких курортах «ничтожно».
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Комментарии
Новости путешествий , Алексей Ерхов , РИА Новости
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