11 россиян скончались от COVID-19 после отдыха в Турции

После отдыха на курортах Турции в минувшем году умерли 11 российских туристов, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно из интервью РИА Новости с послом России в Анкаре Алексеем Ерховым

По его словам, всего на территории республики за период с августа 2020-го отдохнули, в частности в провинциях Анталья и Мугла, более полутора миллиона отечественных путешественников. Среди них было выявлено 438 случаев заражения COVID-19, в том числе более десятка летальных исходов.

«Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог подхватить коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность»,

— заключил Ерхов.

Он отметил, что в условиях пандемии местные власти разработали целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранных туристов, в том числе соблюдение требований социальной дистанции, масочный режим и оперативная изоляция заболевших.