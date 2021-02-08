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Более 400 россиян заразились коронавирусом в 2020 году на курортах Турции 

Газета.Ru и ещё 7 4 часа назад
Более 400 россиян заразились коронавирусом в 2020 году на курортах Турции
Фото: Газета.Ru
Коронавирусная инфекция была выявлена в прошлом году у 438 российских туристов, посетивших Турцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла Россию в Анкаре Алексея Ерхова. Отмечается, что в общей сложности в 2020 году Турцию посетили 2 миллиона россиян, 1,6 миллиона из них отдыхали в Анталье и Муглу. По словам Ерхова, 11 граждан России, посетивших эти турецкие города в минувшем году, впоследствии скончались от коронавируса. «Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог „подхватить“ коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность», — сказал дипломат. 19 января сообщалось, что российские туроператоры отменяют поездки в Турцию из-за коронавируса.
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