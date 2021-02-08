Описаны самые частые ошибки россиян на отдыхе в отеле 

Эксперты описали ошибки, которые чаще всего совершают российские туристы в процессе отдыха в отелях. Соответствующая информация изложена в блоге «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс. Дзен»

По мнению специалистов, отечественные путешественники нередко склонны нарушать нормы приличия, посещая рестораны в купальниках и плавках — одежде, которая уместна лишь на пляже. Вдобавок некоторые из них отправляются купаться в бассейне после ужина, что запрещено правилами безопасности в большинстве гостиниц.

Кроме того, многие россияне зачастую опаздывают на ужин, что считается недопустимым. «Никто не будет ждать опоздавшего туриста, даже если он отдыхает по системе "все включено". Если вы предполагаете, что задержитесь, попросите заранее у администратора сухой паек», — указано в тексте.

Наконец, непозволительны такие распространенные среди отдыхающих из России действия, как многократное использование одной тарелки для добавки и вынос еды за пределы отеля, так как продукты считаются такой же его собственностью, как и мебель, поясняют авторы материала.

Не менее популярными среди российских туристов ошибками являются неконтролируемый просмотр телевизора без учета платных каналов, а также пренебрежение ценниками в баре.