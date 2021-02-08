Эксперты сравнили цены на «все включено» в Турции и Сочи

Наиболее доступные недельные туры по системе all inclusive («все включено») на конец февраля предлагают турецкие курорты, в частности — отели Антальи. Эксперты портала TourDom.ru сравнили стоимость туров на популярные направления в России и за границей и поделились своими выводами.

Отмечается, что самые привлекательные по цене турпакеты с системой ultra all inclusive («ультра все включено») можно забронировать в некоторых турецких отелях категории «пять звезд» за 54–65 тысяч рублей на двоих в неделю, например Club Hotel Sera или Miracle Resort. Однако к стоимости необходимо добавить оплату обязательных ПЦР-тестов перед отправлением и по возвращении (около десяти тысяч рублей на двоих). Отпуск в Сочи на аналогичных условиях обойдется как минимум в 46 тысяч рублей — недельное размещение в трехзвездочной гостинице «Грейс Кипарис».

Тем не менее наиболее доступный вариант турпакета по системе «без питания» можно найти на российском курорте — недельный отдых в сочинском пансионате «Солнышко» с авиаперелетом из Москвы 25 февраля обойдется в 17 тысяч рублей (размещение на двоих в номере «Стандарт»). Туры на те же даты в трехзвездочные гостиницы «Оазис» или «Бархатные сезоны» обойдутся примерно в 20 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что нижняя планка недельного тура по тем же параметрам в Турции начинается от 28 тысяч рублей на двоих. К цене тура также стоит прибавить стоимость ПЦР-тестов.

Как отмечают эксперты, отсутствие конкуренции среди отелей, работающих по системе all inclusive, на российских курортах позволяет им не снижать цены в зимний период. Закрытие же границ в период пандемии обеспечивает стабильный поток туристов на черноморские направления.

Ранее в феврале сообщалось о предложении туроператоров дарить мужчинам спецназ-туры в Чечню. Идея, опубликованная на странице директора компании «Эльгас» Элины Батаевой в Facebook, вызвала неоднозначную реакцию пользователей.