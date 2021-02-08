Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Эксперты сравнили цены на «все включено» в Турции и Сочи и поделились выводами 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Эксперты сравнили цены на «все включено» в Турции и Сочи
Фото: Lenta.ru
Наиболее доступные недельные туры по системе all inclusive («все включено») на конец февраля предлагают турецкие курорты, в частности — отели Антальи. Эксперты портала TourDom.ru сравнили стоимость туров на популярные направления в России и за границей и поделились своими выводами.
Отмечается, что самые привлекательные по цене турпакеты с системой ultra all inclusive («ультра все включено») можно забронировать в некоторых турецких отелях категории «пять звезд» за 54–65 тысяч рублей на двоих в неделю, например Club Hotel Sera или Miracle Resort. Однако к стоимости необходимо добавить оплату обязательных ПЦР-тестов перед отправлением и по возвращении (около десяти тысяч рублей на двоих). Отпуск в Сочи на аналогичных условиях обойдется как минимум в 46 тысяч рублей — недельное размещение в трехзвездочной гостинице «Грейс Кипарис».
Тем не менее наиболее доступный вариант турпакета по системе «без питания» можно найти на российском курорте — недельный отдых в сочинском пансионате «Солнышко» с авиаперелетом из Москвы 25 февраля обойдется в 17 тысяч рублей (размещение на двоих в номере «Стандарт»). Туры на те же даты в трехзвездочные гостиницы «Оазис» или «Бархатные сезоны» обойдутся примерно в 20 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что нижняя планка недельного тура по тем же параметрам в Турции начинается от 28 тысяч рублей на двоих. К цене тура также стоит прибавить стоимость ПЦР-тестов.
Как отмечают эксперты, отсутствие конкуренции среди отелей, работающих по системе all inclusive, на российских курортах позволяет им не снижать цены в зимний период. Закрытие же границ в период пандемии обеспечивает стабильный поток туристов на черноморские направления.
Ранее в феврале сообщалось о предложении туроператоров дарить мужчинам спецназ-туры в Чечню. Идея, опубликованная на странице директора компании «Эльгас» Элины Батаевой в Facebook, вызвала неоднозначную реакцию пользователей.
Видео дня. Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Последние новости
Кремль объяснил невозможность обеспечить всех россиян большими пенсиями Кремль объяснил невозможность обеспечить всех россиян большими пенсиями YouTube заблокировал видео Навального с миллионами просмотров YouTube заблокировал видео Навального с миллионами просмотров Стоимость электроэнергии в России выросла до максимального значения за пять лет Стоимость электроэнергии в России выросла до максимального значения за пять лет
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
07:04
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Заграница
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение