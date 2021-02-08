Каблуки назвали странностью российских женщин на отдыхе 

Российская туристка, путешествующая по миру, назвала одну странность, по которой можно вычислить соотечественниц за границей, и вызвала споры в сети. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»
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Так, по словам автора статьи, женщин из России во многих зарубежных странах определяют по обуви на каблуках. «Так как туристы из других стран на отдых их точно не берут. Да и в обычной жизни практически не носят», — пояснила девушка и добавила, что не представляет, куда можно пойти на каблуках на курортах.
Кроме того, путешественница отметила, что считает обувь на каблуке бесполезной, а также занимающей лишнее место в чемодане.
«К тому же мой стиль отдыха таков, что каблуки для него просто неуместны. Стараюсь много ходить по городу, осваиваю обзорные площадки в горах, даже если нахожусь на теплом морском побережье», — подчеркнула блогерша.
Вдобавок она перечислила главные виды обуви, которые необходимо взять с собой в поездку.
«Моими фаворитами являются кроссовки, кеды. Беру с собой вьетнамки (они во всех поездках у меня с собой, потому что в них я принимаю душ в номере отеля) и порой легкие босоножки на устойчивой удобной подошве», — перечислила она.
Тем не менее, женщины в комментариях не согласились с ее мнением.
«А в кроссовках и кедах ноги не потеют на такой жаре? Как можно ходить в кроссовках при 40 градусах? Я вообще никогда не ношу спортивную обувь, у меня ее просто нет. Женщина всегда должна выглядеть женственно», — раскритиковала туристку одна пользовательница. «Как ходить в кроссах по жаре? Шлепки — самая удобная обувь, а на прогулку для сэлфи каблуки не помешают», — согласилась с ней другая девушка. «Девушка на каблучках всегда смотрится женственно и ножки стройнее кажутся. Ну в балетках еще куда ни шло. А в кедах — это уже какая то мужиковатость», — поддержала их еще одна читательница.
В феврале в сети нашли неприятные стереотипы и отличия российских туристов от иностранных во время заграничного отдыха. В первую очередь, по мнению авторов материала, еще на этапе прибытия в аэропорт россиян «выделяет» чемодан, а именно его упаковка, так как многие туристы предпочитают экономить на его обмотке и делают ее сами.
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