Каблуки назвали странностью российских женщин на отдыхе 

Российская туристка, путешествующая по миру, назвала одну странность, по которой можно вычислить соотечественниц за границей, и вызвала споры в сети. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен»

Так, по словам автора статьи, женщин из России во многих зарубежных странах определяют по обуви на каблуках. «Так как туристы из других стран на отдых их точно не берут. Да и в обычной жизни практически не носят», — пояснила девушка и добавила, что не представляет, куда можно пойти на каблуках на курортах.

Кроме того, путешественница отметила, что считает обувь на каблуке бесполезной, а также занимающей лишнее место в чемодане.

«К тому же мой стиль отдыха таков, что каблуки для него просто неуместны. Стараюсь много ходить по городу, осваиваю обзорные площадки в горах, даже если нахожусь на теплом морском побережье», — подчеркнула блогерша.

Вдобавок она перечислила главные виды обуви, которые необходимо взять с собой в поездку.

«Моими фаворитами являются кроссовки, кеды. Беру с собой вьетнамки (они во всех поездках у меня с собой, потому что в них я принимаю душ в номере отеля) и порой легкие босоножки на устойчивой удобной подошве», — перечислила она.

Тем не менее, женщины в комментариях не согласились с ее мнением.

«А в кроссовках и кедах ноги не потеют на такой жаре? Как можно ходить в кроссовках при 40 градусах? Я вообще никогда не ношу спортивную обувь, у меня ее просто нет. Женщина всегда должна выглядеть женственно», — раскритиковала туристку одна пользовательница. «Как ходить в кроссах по жаре? Шлепки — самая удобная обувь, а на прогулку для сэлфи каблуки не помешают», — согласилась с ней другая девушка. «Девушка на каблучках всегда смотрится женственно и ножки стройнее кажутся. Ну в балетках еще куда ни шло. А в кедах — это уже какая то мужиковатость», — поддержала их еще одна читательница.

В феврале в сети нашли неприятные стереотипы и отличия российских туристов от иностранных во время заграничного отдыха. В первую очередь, по мнению авторов материала, еще на этапе прибытия в аэропорт россиян «выделяет» чемодан, а именно его упаковка, так как многие туристы предпочитают экономить на его обмотке и делают ее сами.