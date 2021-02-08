Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Внешность российской стюардессы впечатлила иностранцев 

Lenta.ru 7 часов назад
Внешность российской стюардессы впечатлила иностранцев
Фото: Lenta.ru
Стюардесса российской авиакомпании UTair сфотографировалась на борту самолета и впечатлила иностранных пользователей сети своей внешностью. Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре бортпроводница стоит к камере полубоком в проходе самолета на фоне кресел в униформе перевозчика. На ней надет темно-синий пиджак с бейджем и черными пуговицами, белая рубашка с воротником и синий галстук, при этом ее волосы убраны в пучок.
Зарубежные подписчики сотрудницы авиакомпании начали осыпать ее комплиментами.

«Ангел небес», «Какая же ты красивая», «Выглядишь потрясающе», «Пожалуйста, перестань быть настолько красивой», «Милейшее лицо», «Ты секси», — писали они.

В январе эта же стюардесса снова восхитила иностранных поклонников внешностью, опубликовав фото в форме. На кадре сотрудница перевозчика запечатлена на фоне бортовой кухни. На ней была белая блузка с коротким рукавом и красная жилетка с голубым галстуком, ее волосы убраны в пучок. «Снова на работу», — подписала она фото.
Видео дня. Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Последние новости
Кремль объяснил невозможность обеспечить всех россиян большими пенсиями Кремль объяснил невозможность обеспечить всех россиян большими пенсиями YouTube заблокировал видео Навального с миллионами просмотров YouTube заблокировал видео Навального с миллионами просмотров Стоимость электроэнергии в России выросла до максимального значения за пять лет Стоимость электроэнергии в России выросла до максимального значения за пять лет
Комментарии
Новости путешествий , ЮТэйр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
07:04
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Заграница
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение