Внешность российской стюардессы впечатлила иностранцев 

Стюардесса российской авиакомпании UTair сфотографировалась на борту самолета и впечатлила иностранных пользователей сети своей внешностью. Снимок был опубликован в ее Instagram -аккаунте.

На размещенном кадре бортпроводница стоит к камере полубоком в проходе самолета на фоне кресел в униформе перевозчика. На ней надет темно-синий пиджак с бейджем и черными пуговицами, белая рубашка с воротником и синий галстук, при этом ее волосы убраны в пучок.

Зарубежные подписчики сотрудницы авиакомпании начали осыпать ее комплиментами.

«Ангел небес», «Какая же ты красивая», «Выглядишь потрясающе», «Пожалуйста, перестань быть настолько красивой», «Милейшее лицо», «Ты секси», — писали они.