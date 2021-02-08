Россия возобновила авиасообщение с двумя странами 

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Сингапуром. Россия с понедельника возобновляет авиасообщение с Грецией

С 8 февраля разрешаются два рейса в неделю по маршруту Москва-Афины и три рейса в неделю по маршруту Москва-Сингапур.

Авиакомпании пока не сообщали о планах возобновить регулярные рейсы по этим направлениям.