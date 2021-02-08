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Россия возобновила авиасообщение с двумя странами 

РИА Новости и ещё 4 7 часов назад
Россия возобновила авиасообщение с двумя странами
Фото: depositphotos.com
Россия с понедельника возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром.
С 8 февраля разрешаются два рейса в неделю по маршруту Москва-Афины и три рейса в неделю по маршруту Москва-Сингапур.
Авиакомпании пока не сообщали о планах возобновить регулярные рейсы по этим направлениям.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.
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Новости путешествий , Правительство РФ
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