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Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 195 112 

RT на русском и ещё 13 6 февраля 2021
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1228 и достигло 195 112.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2592.
С момента начала пандемии в стране выздоровел 175 901 пациент с коронавирусом.
Ранее первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов рассказал о работе промышленников над первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
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